Центральный стадион Тулы отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-29T17:08:25+03:00

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Сегодня Центральный стадион Тулы отмечает свое 60-летие. Какие только названия от не сменил за это время: «Труд», «Тульские Лужники», Центральный стадион имени 50-летия Ленинского комсомола и, наконец, «Арсенал».

Возводили 20-тысячный стадион методом народной стройки: тысячи туляков участвовали в строительстве, приходили на субботники. 29 августа 1959 года состоялись торжества по случаю открытия стадиона, в этот же день команда мастеров «Шахтер» из Сталиногорска (ныне Новомосковск) сыграла товарищескую встречу с московской командой «Фили». Первый официальный матч туляки провели 6 сентября.

До сих пор Центральный стадион хранит традиции минувших десятилетий и является одним из самых посещаемых в премьер-лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU