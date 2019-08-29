В Новомосковском передвижном зоопарке Тульской области были выявлены нарушения в содержании животных
Прокуратура Новомосковска вместе со специалистами Комитета по ветеринарии Тульской области произвела проверку соблюдений требований законодательства в передвижном зоопарке города. В ходе проверки был установлен ряд нарушений, касающихся содержаний животных: некоторые из них не имеют прививок от бешенства, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество и безопасность кормов, и другие нарушения.
В результате прокуратурой г. Новомосковска были вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях (нарушение ветеринарно-санитарных правил и нарушение переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Сейчас постановления направлены в Комитет ветеринарии Тульской области.
Индивидуальному предпринимателю были вручены сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность кормов для животных, а также проведены мероприятия по идентификации животных, проведена вакцинация от бешенства.
ИСТОЧНИК KP.RU