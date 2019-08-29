На празднике в Заречье туляков угостят чаем и вареньем
На празднике в Заречье туляков угостят чаем и вареньем. В преддверии Дня города в округе развернутся тематические гулянья.
5 сентября в 16:00 в Октябрьском сквере (на пересечении ул. Пузакова/ул. Октябрьская) состоится праздник «Вишневое чаепитие».
Гостей мероприятия ждет чаепитие с угощениями и вареньем, концертная программа и интерактивные детские игры, ростовые куклы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, будет работать фотозона и профессиональный фотограф – скачать фотографии гости смогут прямо во время мероприятия.
Кроме того, 3 сентября в 18.00 пройдет праздник двора на Гарнизонном проезде, 2 г, д, е и 5 сентября в 18.00 – на ул. Пузакова, 12-18.
ИСТОЧНИК KP.RU