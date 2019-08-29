СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-29T15:51:59+03:00

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На празднике в Заречье туляков угостят чаем и вареньем. В преддверии Дня города в округе развернутся тематические гулянья.

5 сентября в 16:00 в Октябрьском сквере (на пересечении ул. Пузакова/ул. Октябрьская) состоится праздник «Вишневое чаепитие».

Гостей мероприятия ждет чаепитие с угощениями и вареньем, концертная программа и интерактивные детские игры, ростовые куклы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, будет работать фотозона и профессиональный фотограф – скачать фотографии гости смогут прямо во время мероприятия.

Кроме того, 3 сентября в 18.00 пройдет праздник двора на Гарнизонном проезде, 2 г, д, е и 5 сентября в 18.00 – на ул. Пузакова, 12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU