В Тульской области в передвижном зоопарке содержали животных с нарушениями

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-29T15:29:38+03:00

У некоторых зверей не было прививок от бешенства и ветеринарных сопроводительных документов

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В Новомосковске в передвижном зоопарке содержали животных с нарушениями. Ряд из них не имеют прививок от бешенства, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество и безопасность кормов, и другие нарушения. К таким выводам пришла прокуратура по результатам совместной проверки с Комитетом по ветеринарии Тульской области.

Вынесены постановления о возбуждении дел по статьям "нарушение других ветеринарно-санитарных правил" и "нарушение переработки, хранения или реализации продуктов животноводства". Они направлены на рассмотрение в Комитет ветеринарии Тульской области.

В настоящее время индивидуальным предпринимателем в целях устранения выявленных нарушений получены сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность кормов для животных, проведены мероприятия по идентификации животных, проведена вакцинации от бешенства, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU