Какую воду выпускают и продают предприятия в Тульской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-29T15:12:33+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило 9 предприятий по добыче и розливу питьевой и минеральной воды. Ее результаты оказались неутешительны.

Специалисты обнаружили следующие нарушения:

- ненадлежащее санитарно-технического состояние производственных помещений (ООО «Граф Суворов», ЗАО «Семьюновское», ООО «АДС»);

- несоответствие выпускаемой продукции по микробиологическим показателям безопасности (ООО «АЯЛ проф»);

- отсутствия производственного контроля за качеством выпускаемой продукции (ООО «АЯЛ проф», ЗАО «Семьюновское»);

- отсутствия условий для мытья многооборотной тары (ООО «Завод «Краинский»); нарушения маркировки выпускаемой продукции ( ООО «АДС»);

- недостоверного декларирования выпускаемой продукции (ООО «Росконтракт»).

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 243 000 рублей.

Суд приостановил деятельность предприятия ООО «АЯЛ проф» на 60 суток. СУ СК РФ по Тульской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца сайта (доставка-воды71.рф). Здесь обнаружили факт продажи контрафактной бутилированной питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU