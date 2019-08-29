2019-08-29T15:12:33+03:00
Происшествия

Какую воду выпускают и продают предприятия в Тульской области

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 243 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило 9 предприятий по добыче и розливу питьевой и минеральной воды. Ее результаты оказались неутешительны.

Специалисты обнаружили следующие нарушения:

- ненадлежащее санитарно-технического состояние производственных помещений (ООО «Граф Суворов», ЗАО «Семьюновское», ООО «АДС»);

- несоответствие выпускаемой продукции по микробиологическим показателям безопасности (ООО «АЯЛ проф»);

- отсутствия производственного контроля за качеством выпускаемой продукции (ООО «АЯЛ проф», ЗАО «Семьюновское»);

- отсутствия условий для мытья многооборотной тары (ООО «Завод «Краинский»); нарушения маркировки выпускаемой продукции ( ООО «АДС»);

- недостоверного декларирования выпускаемой продукции (ООО «Росконтракт»).

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 243 000 рублей.

Суд приостановил деятельность предприятия ООО «АЯЛ проф» на 60 суток. СУ СК РФ по Тульской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца сайта (доставка-воды71.рф). Здесь обнаружили факт продажи контрафактной бутилированной питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области в передвижном зоопарке содержали животных с нарушениями
В Туле мотоцикл попал в ДТП
31 августа в Центральном парке Тулы стартует конкурс от Тульского мясокомбината «Ретрофото на этикетку»!
Компания Essity: безопасность наших сотрудников – наша главная цель
В Туле участились случаи мошенничества в отношении частных предпринимателей
В Туле на улице Оборонной ограничат движение трамваев
В Туле на пересечении проспекта Ленина и ул. Агеева не работают светофоры
В Тульской области велосипедист угодил под колеса «ВАЗа»
В Туле на ул. Калинина ограничат движение транспорта
У туляка украли телефон и с помощью мобильного банка списали деньги с карты
В Туле 38-летний мужчина обокрал продуктовый магазин
Ко Дню города Тула засияет праздничными украшениями
Какие улицы перекроют в Туле на День города-2019
Тульский «Арсенал» может пополниться новым игроком
На Казанской набережной презентовали книгу для молодых избирателей
Туляк стащил из сумки посетительницы микрорынка в Пролетарском округе кошелек
29 августа в части Тулы отключат свет
В Тульской области управляющая компания неоправданно завышала суммы в квитанциях
Погода в Туле 29 августа: небольшая облачность и + 20 градусов
Необычные «соседи»: рой пчел поселился в воздуховоде тульской многоэтажки