2019-08-29T15:06:52+03:00
Общество

В Туле участились случаи мошенничества в отношении частных предпринимателей

Мошенники представляются Государственной инспекцией труда
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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От лица региональной трудовой инспекции злоумышленники обращаются к предпринимателям и предупреждают их о планируемой «проверке». Перед этим они предлагают помощь в оформлении документов в соответствии с требованиями законодательства и в некоторых случаях, угрожая штрафами, требуют купить у них литературу (законы, журналы и др.) за немалую сумму.

Государственная инспекция труда обращает внимание предпринимателей на то, что она не занимается распространением и продажей печатных изданий и не оказывает платные услуги. Должностные лица Инспекции осуществляют проверки исключительно на основании распоряжения, определения о возбуждении дела, при предъявлении служебного удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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