2019-08-29T12:48:03+03:00
Общество

В Туле на ул. Калинина ограничат движение транспорта

На этом участке дороги будут проводиться ремонтные работы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В связи с проведением ремонтных работ движение приостановится на участке ул. Калинина от ул. Ложевой до ул. Шухова. Ограничения будут действовать всего четыре дня — с 3 августа 20:00 по 2 сентября 6:00.

Движение городского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Маршрут 40К (Завод РТИ — д. Бежка) проследует по схеме: ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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