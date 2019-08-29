В Туле на ул. Калинина ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-29T12:48:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с проведением ремонтных работ движение приостановится на участке ул. Калинина от ул. Ложевой до ул. Шухова. Ограничения будут действовать всего четыре дня — с 3 августа 20:00 по 2 сентября 6:00.

Движение городского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Маршрут 40К (Завод РТИ — д. Бежка) проследует по схеме: ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка.

ИСТОЧНИК KP.RU