2019-08-29T12:20:50+03:00
Происшествия

У туляка украли телефон и с помощью мобильного банка списали деньги с карты

Преступник задержан, в отношении него расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле в отдел полиции обратился 32-летний мужчина, сказав, что потерял телефон. Позже он обанаружил, что с его банковской карты с помощью мобильного банка оказалось списано более 15 тыс. рублей. Общий ущерб пострадавшего составил более 21 тысячи рублей.

При проведении специальных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 25-молодой человек. У него был обнаружен и изъят мобильный телефон.

Предполагаемый похититель задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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