У туляка украли телефон и с помощью мобильного банка списали деньги с карты
Преступник задержан, в отношении него расследуется уголовное дело
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Туле в отдел полиции обратился 32-летний мужчина, сказав, что потерял телефон. Позже он обанаружил, что с его банковской карты с помощью мобильного банка оказалось списано более 15 тыс. рублей. Общий ущерб пострадавшего составил более 21 тысячи рублей.
При проведении специальных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 25-молодой человек. У него был обнаружен и изъят мобильный телефон.
Предполагаемый похититель задержан. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU