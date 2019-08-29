2019-08-29T11:47:01+03:00
Происшествия

В Туле 38-летний мужчина обокрал продуктовый магазин

В полиции расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По предварительным данным,злоумышленник отжал металлические ставни и разбил стекло торговой точки. Предметом кражи стали продукты питания, продававшиеся в магазине.

В результате проделанной работы сотрудники органов установили возможную причастность к преступлению местного жителя, проживающего поблизости.

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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