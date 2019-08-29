В Туле 38-летний мужчина обокрал продуктовый магазин
В полиции расследуется уголовное дело
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
По предварительным данным,злоумышленник отжал металлические ставни и разбил стекло торговой точки. Предметом кражи стали продукты питания, продававшиеся в магазине.
В результате проделанной работы сотрудники органов установили возможную причастность к преступлению местного жителя, проживающего поблизости.
В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU