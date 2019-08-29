2019-08-29T11:37:25+03:00
Общество

Ко Дню города Тула засияет праздничными украшениями

Разместить крашения планируется до 3 сентября
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По случаю дня рождения города и 500-летию Тульского кремля в Туле планируется размещение более 30 щитов, 20 световых коробов, 17 отдельных экранов и два экрана на зданиях.

Кроме того, во всех пяти округах Тулы появятся десять композиций из флагов, а на главной площади города установят баннерные сетки, самовар — один из основных символов Тулы и цифры «873», означающие знаменательную дату.

Все украшения планируется установить до 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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