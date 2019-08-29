Ко Дню города Тула засияет праздничными украшениями
Разместить крашения планируется до 3 сентября
Фото: Алексей ФОКИН
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По случаю дня рождения города и 500-летию Тульского кремля в Туле планируется размещение более 30 щитов, 20 световых коробов, 17 отдельных экранов и два экрана на зданиях.
Кроме того, во всех пяти округах Тулы появятся десять композиций из флагов, а на главной площади города установят баннерные сетки, самовар — один из основных символов Тулы и цифры «873», означающие знаменательную дату.
Все украшения планируется установить до 3 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU