Какие улицы перекроют в Туле на День города-2019

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-29T10:57:04+03:00

7 сентября, в День города, будет ограничено движение транспорта и изменены места парковки

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Ограничение движения будет действовать с 00:00 до 23:00 по ул. Менделеевской ну участке с Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Здесь же до 00:00 будет запрещена и парковка.

Также ограничения движения коснутся исторического центра Тулы. С 8 утра до 23:00 проезд будет закрыт на Крестовоздвиженской площади, ул. Союзной, Денисовском переулке, ул. Революции (на участке от Советской до Крестовоздвиженской площади); ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади); ул. Благовещенской (на участке от Советской до Благовещенского переулка) и Черниковском переулке.

Кроме того, во время проведения репетиций оркестра с 8:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дм. Ульянова до Путейской будет ограничено движение автотранспорта.

С 7:00 до 17:00 ограничат движение по Чапаевскому проезду.

7 сентября с 10:00 до 17:00 нельзя перекроют движение для любого вида транспорта и по проспекту Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советской. Там будет проходить традиционное соревнование по велоспорту «Горный король».

В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку с 6:00 до 23:00 для движения будут ограничены участки дороги по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинской до реки Упы и по набережной в сторону Пролетарского моста по нечетной стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU