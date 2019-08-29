СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-29T10:03:58+03:00

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Туляк стащил из сумки посетительницы микрорынка в Пролетарском округе кошелек. Мужчина совершил кражу днем, так, что 68-летняя женщина даже сразу не заметила пропажи.

Нанесенный потерпевшей ущерб составил 800 рублей. Полицейские установили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Предположительно, он специально пришел на микрорынок, чтобы совершить кражу.

33-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном. В полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU