В Тульской области управляющая компания неоправданно завышала суммы в квитанциях

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-29T09:31:18+03:00

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Одна из управляющих компаний в г. Узловая Тульской области неоправданно завысила плату жильцам за содержание и ремонт многоквартирных домов.

Прокуратурой была проведена проверка по данному делу, в ходе которой подтвердилась неправомерность действий УК «Лидер».

В результате органами было направлено в суд 107 исковых заявлений о возврате гражданам лишних денег, которые они платили управляющей компании. Иски были удовлетворены в полном объеме.

В данный момент исполнено 34 решения суда на сумму 137 тыс. рублей. Дальнейшее решение суда находится на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU