В Тульской области управляющая компания неоправданно завышала суммы в квитанциях
Справедливости жильцам удалось добиться через суд
Фото: Алексей ФОКИН
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Одна из управляющих компаний в г. Узловая Тульской области неоправданно завысила плату жильцам за содержание и ремонт многоквартирных домов.
Прокуратурой была проведена проверка по данному делу, в ходе которой подтвердилась неправомерность действий УК «Лидер».
В результате органами было направлено в суд 107 исковых заявлений о возврате гражданам лишних денег, которые они платили управляющей компании. Иски были удовлетворены в полном объеме.
В данный момент исполнено 34 решения суда на сумму 137 тыс. рублей. Дальнейшее решение суда находится на контроле у прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU