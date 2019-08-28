Необычные «соседи»: рой пчел поселился в воздуховоде тульской многоэтажки

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-28T18:06:53+03:00

Пчелы снова решили вернуться на прежнее место

Изменить размер текста: A A

В тульской многоэтажке на ул. Макаренко поселился рой пчел. Местом своей локации насекомые выбрали воздуховод.

Обнаружив новых «соседей» жильцы дома ранее уже обращались в специальные службы, но рой улетел до их прибытия. По прошествии некоторого времени пчелы решили вернуться на прежнее убежище и снова начали досаждать тулякам.

ИСТОЧНИК KP.RU