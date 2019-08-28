Необычные «соседи»: рой пчел поселился в воздуховоде тульской многоэтажки
Пчелы снова решили вернуться на прежнее место
Фото: Алексей ФОКИН
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В тульской многоэтажке на ул. Макаренко поселился рой пчел. Местом своей локации насекомые выбрали воздуховод.
Обнаружив новых «соседей» жильцы дома ранее уже обращались в специальные службы, но рой улетел до их прибытия. По прошествии некоторого времени пчелы решили вернуться на прежнее убежище и снова начали досаждать тулякам.
ИСТОЧНИК KP.RU