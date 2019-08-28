Неправильно выкинули мусор: туляков застали с поличным

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-28T17:54:41+03:00

В Центральном районе города был проведен рейд для пресечения несанкционирования выброса мусора

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В Центральном округе Тулы сотрудниками главных управлений по территориальным округам вместе со специалистами управления по административно-техническому надзору был проведен рейд для пресечения несанкционирования выброса мусора.

Сегодня, 28 августа, на ул. Киреевская удалось поймать нарушителей, которые решили выбросить мусор в неположенном месте.

С1 января по настоящее время по фактам несанкционированного сброса и сжигания мусора в администрацию города было направлено около 40 протоколов о нарушениях, за которые предусмотрена ответственность по статье «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест».

За нарушение данной статьи грозит административный штраф от 2 500 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU