Тульские пряники добрались до МКС
Космический корабль с тульскими пряника и роботом Федором на борту пристыковался к МКС
Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 28 августа, космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находились тульские пряники и анторопоморфный робот Skybot F-850, пристыковался к Международной космической станции. Пристыковаться удалось только со второго раза. Робот Федор в своих соцсетях сообщил: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы».
Теперь, по плану, пряники перенесут из корабля в российский сегмент станции.
Ну а обратно «домой» тульские лакомства вернутся в сентябре, после чего отправятся в музей фабрики-производителя.
ИСТОЧНИК KP.RU