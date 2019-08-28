2019-08-28T17:04:49+03:00
Общество

Тульские пряники добрались до МКС

Космический корабль с тульскими пряника и роботом Федором на борту пристыковался к МКС
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 28 августа, космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находились тульские пряники и анторопоморфный робот Skybot F-850, пристыковался к Международной космической станции. Пристыковаться удалось только со второго раза. Робот Федор в своих соцсетях сообщил: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы».

Теперь, по плану, пряники перенесут из корабля в российский сегмент станции.

Ну а обратно «домой» тульские лакомства вернутся в сентябре, после чего отправятся в музей фабрики-производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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