Тульские пряники добрались до МКС

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-28T17:04:49+03:00

Космический корабль с тульскими пряника и роботом Федором на борту пристыковался к МКС

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 августа, космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находились тульские пряники и анторопоморфный робот Skybot F-850, пристыковался к Международной космической станции. Пристыковаться удалось только со второго раза. Робот Федор в своих соцсетях сообщил: «Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы».

Теперь, по плану, пряники перенесут из корабля в российский сегмент станции.

Ну а обратно «домой» тульские лакомства вернутся в сентябре, после чего отправятся в музей фабрики-производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU