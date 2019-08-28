Константин Ивлев угощал туляков рагу из кабачков и креветок под соусом и ягодным смузи
Угощение было приготовлено Константином и его командой в специально обуорудованном фудтраке
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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В рамках гастротура знаменитый шеф-повар Константин Ивлев посетил оружейную столицу. На Казанской набережной Константин вместе со своей командой и сыном Матвеем приготовили в специально оборудованном фудтраке блюдо в виде рагу из кабачков и креветок под соусом, а в качестве напитка - ягодный смузи.
После завершения приготовления главного блюда желающие смогут попробовать получившееся угощение.
Продукты для рагу и смузи были куплены на одном из местных фермерских рынков, а «русские креветки» привезены специально из Калуги (предыдущем городе гастротура повара).
Константин Ивлев на Казанской набережной в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU