2019-08-28T16:40:48+03:00
Общество

Константин Ивлев угощал туляков рагу из кабачков и креветок под соусом и ягодным смузи

Угощение было приготовлено Константином и его командой в специально обуорудованном фудтраке
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Юлия КУЗНЕЦОВАФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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В рамках гастротура знаменитый шеф-повар Константин Ивлев посетил оружейную столицу. На Казанской набережной Константин вместе со своей командой и сыном Матвеем приготовили в специально оборудованном фудтраке блюдо в виде рагу из кабачков и креветок под соусом, а в качестве напитка - ягодный смузи.

После завершения приготовления главного блюда желающие смогут попробовать получившееся угощение.

Продукты для рагу и смузи были куплены на одном из местных фермерских рынков, а «русские креветки» привезены специально из Калуги (предыдущем городе гастротура повара).

Константин Ивлев на Казанской набережной в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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