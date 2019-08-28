2019-08-28T16:15:15+03:00
Общество

В Туле на день области выступит певица Варвара

Ее выступление запланировано на 14 сентября, субботу
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Необычный музыкальный стиль Варвары определяют как альтернативный этно-поп с элементами классической музыки. В своих песнях певица использует этнические инструменты, что поддерживает традиционные музыкальные мотивы народов мира. Также в ее творчестве присутствуют отсылки к поэзии Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и к музыкальным произведениям мировой классики таких композиторов, как Моцарт, Бетховен, Бах, Бородин, Римский-Корсаков.

На сцене Тульского кремля Варвара появится 14 сентября в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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