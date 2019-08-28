2019-08-28T15:42:58+03:00
Общество

Шеф-повар Константин Ивлев проводит мастер-класс в Туле на Казанской набережной

Какой кулинарный сюрприз приготовит тулякам Константин, станет известно позже
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Юлия КУЗНЕЦОВАФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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Громкими овациями туляки встретили на Казанской набережной знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Кулинарный фургон маэстро прибыл на место в сопровождении нескольких автомобилей.

Отметим, что перед приездом на набережную, повар и его команда посетили один из фермерских рынков Тулы. Основной стала идея приготовить блюдо только из местных, доступных горожанам продуктов.

Радушно встретив Константина, туляки сразу же поинтересовались, какое будет «блюдо дня»? На что шеф-повар ответил: «Я еще пока не знаю. Думаю!».

Какой же все-таки кулинарный сюрприз приготовит тулякам Константин Ивлев, узнаем позже. А пока у всех желающих еще есть возможность прийти на набережную и понаблюдать за происходящим.

В Тулу приехал шеф-повар Константин Ивлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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