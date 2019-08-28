Покатались и сожгли: в Тульской области у жителя Донского двое украли автомобиль

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-28T13:02:16+03:00

В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело

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В г. Донской местный житель обнаружил у себя пропажу автомобиля ВАЗ-2105, припаркованного на ночь около дома. Сотрудники полиции сразу же организовали работу по розыску транспортного средства.

В ходе проведенных мероприятий полицейским удалось выяснить, что угнать автомобиль мог проживающий в Северо-Задонске 24-летний молодой человек и его друг-подельник.

По предварительным данным, похитители ночью украли у мужчины автомобиль, покатались на нем по городу, а затем машину сожгли. Позже они сознались в содеянном.

В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело. Также выясняются мотивы их действий и проводятся мероприятия по установлению всех деталей поджога автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU