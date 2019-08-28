2019-08-28T12:49:29+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пытался зарезать неприятеля в ночном клубе

Теперь он отправится под суд
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Богородицке в отношении 48-летнего мужчины завершено расследование уголовного дела по статье «покушение на убийство».

Местный житель выпивал в ночном клубе. На площадке первого этажа обвиняемый встретил незнакомого мужчину. Они поссорились. В результате мужчина ударил обвиняемого кулаком по голове.

В свою очередь последний ножом ударил неприятеля в живот, шею и поясницу. Потерпевший выбежал из здания в сторону ближайшего жилого дома. Очевидцы вызвали ему оперативно скорую помощь. Впоследствии его госпитализировали в больницу.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Покатались и сожгли: в Тульской области у жителя Донского двое украли автомобиль
В Тульской области соседка украла деньги у 86-летней пенсионерки
В тульском кукольном театре начался ремонт
В Туле на улице Оборонной продолжаются ремонтные работы
В Тульской области «ВАЗ» сбил 12-летнего водителя на мопеде
В Туле мошенники «обворовывали» людей в Интернете
Житель Тульской области обчистил камеру хранения в супермаркете
В Туле появился новый центр творчества «Октябрьский»
Экс-сотрудник минздрава Тульской области получил пять лет колонии за взятку
В Туле продолжает работать «Газон»
Открыта продажа билетов на матч тульского «Арсенал» и московского «ЦСКА»
В тульском поселке Барсуки нашли артиллерийский снаряд
В Туле на ул. Б. Жабровых пожарные спасли бабушку из горящей квартиры