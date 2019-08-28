Житель Тульской области пытался зарезать неприятеля в ночном клубе

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-28T12:49:29+03:00

Теперь он отправится под суд

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В Богородицке в отношении 48-летнего мужчины завершено расследование уголовного дела по статье «покушение на убийство».

Местный житель выпивал в ночном клубе. На площадке первого этажа обвиняемый встретил незнакомого мужчину. Они поссорились. В результате мужчина ударил обвиняемого кулаком по голове.

В свою очередь последний ножом ударил неприятеля в живот, шею и поясницу. Потерпевший выбежал из здания в сторону ближайшего жилого дома. Очевидцы вызвали ему оперативно скорую помощь. Впоследствии его госпитализировали в больницу.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU