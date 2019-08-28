2019-08-28T12:45:43+03:00
Происшествия

В Тульской области соседка украла деньги у 86-летней пенсионерки

Все обстоятельства случившегося продолжают выясняться
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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86-летняя пенсионерка Арсеньевского района Тульской области обратилась в полицию, обнаружив у себя потерю денег в размере 40 тыс. рублей. При проверке сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что к краже причастен кто-то из односельчан женщины. Вором оказалась 46-летняя, ранее судимая соседка. Как удалось установить полиции, только она могла знать о месте хранения денег.

Предположительно, женщина могла тайно зайти в дом и забрать хранившуюся там сумму. Позже эта версия была подтверждена.

В данный момент в отношении мошенницы возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей «Кража». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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