В тульском кукольном театре начался ремонт

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-28T11:58:14+03:00

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В этом году кукольному театру исполняется 82 года. Здание, построенное в XVIII веке, является одним из старейших объектов культурного наследия города.

С течением времени состояние фасада, кровли, инженерных сетей, фундамента и несущих конструкций пришло в удручающее состояние. В первую очередь планируется ремонт кровли здания. На это из бюджета Тульской области уже выделены средства.

Как сообщает пресс-центр правительства Тульской области, работы ведутся в графике и завершатся в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU