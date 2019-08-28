В тульском кукольном театре начался ремонт
Окончание работ планируется в сентябре
Фото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:
В этом году кукольному театру исполняется 82 года. Здание, построенное в XVIII веке, является одним из старейших объектов культурного наследия города.
С течением времени состояние фасада, кровли, инженерных сетей, фундамента и несущих конструкций пришло в удручающее состояние. В первую очередь планируется ремонт кровли здания. На это из бюджета Тульской области уже выделены средства.
Как сообщает пресс-центр правительства Тульской области, работы ведутся в графике и завершатся в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU