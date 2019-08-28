В Тульской области «ВАЗ» сбил 12-летнего водителя на мопеде

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-28T12:20:26+03:00

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27 августа в 17.10 на улице Гурова в п. Самарский Куркинского района произошло ДТП. 35-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 211440» столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением 12-летнего парня.

Водитель автомобиля на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество движущемуся справа юноше.

В результате аварии пострадали водитель мопеда и его пассажир, 12-летний парень. После оказания помощи медики отпустили их домой. В момент ДТП подросток управлял мопедом в мотошлеме. Его пассажир находился без него.

ИСТОЧНИК KP.RU