В Туле мошенники «обворовывали» людей в Интернете
Полицией были задержаны два представителя цыганского этноса, предположительно, обманывающие людей в Интернете.
По предварительным данным, злоумышленники давали объявления о продаже товаров. После отклика потенциального покупателя, они просили его перевести предоплату, чтобы гарантировать покупку. Получив деньги, мошенники сразу же прекращали общение.
После оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти и изобличить обманщиков, а также выяснить их личности.
Предположительно, к мошенничеству причастны 39-летний неработающий житель п. Плеханово, который завладел суммой в размере 43 тыс. руб., и 35-летний неработающий представитель цыганского этноса, ранее судимый за жестокое обращение с животными. По предварительным данным, он завладел суммой 4 тысячи 500 рублей в качестве предоплаты за автомобильные колеса.
Оба подозреваемых арестованы. В отношении их расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». Все детали противоправной деятельности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU