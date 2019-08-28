В Туле мошенники «обворовывали» людей в Интернете

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-28T12:00:26+03:00

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Полицией были задержаны два представителя цыганского этноса, предположительно, обманывающие людей в Интернете.

По предварительным данным, злоумышленники давали объявления о продаже товаров. После отклика потенциального покупателя, они просили его перевести предоплату, чтобы гарантировать покупку. Получив деньги, мошенники сразу же прекращали общение.

После оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти и изобличить обманщиков, а также выяснить их личности.

Предположительно, к мошенничеству причастны 39-летний неработающий житель п. Плеханово, который завладел суммой в размере 43 тыс. руб., и 35-летний неработающий представитель цыганского этноса, ранее судимый за жестокое обращение с животными. По предварительным данным, он завладел суммой 4 тысячи 500 рублей в качестве предоплаты за автомобильные колеса.

Оба подозреваемых арестованы. В отношении их расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». Все детали противоправной деятельности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU