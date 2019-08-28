Житель Тульской области обчистил камеру хранения в супермаркете
Он похитил вещи 45-летней покупательницы
Фото: Алексей ФОКИН
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В Ясногорске мужчина подобрал ключ и вскрыл камеру хранения в сетевом супермаркете. Он похитил вещи 45-летней покупательницы. Их женщина оставила, заходя в торговый зал магазина.
Нанесенный потерпевшей ущерб составил 6 200 рублей. Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 48-летний безработныйй местный житель. В дальнейшем имевшаяся версия подтвердилась. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU