2019-08-28T10:14:07+03:00
Общество

В Туле появился новый центр творчества «Октябрьский»

Центр дает возможность заниматься всем желающим, включая людей с ОВЗ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Это уже седьмой центр творчества в Туле. Новое культурное учреждение дает возможность заниматься всем желающим, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

На базе МАУК «Культурно-досуговая система» будут проходить занятия для детей и взрослых по ИЗО, батику и росписи ткани, а также вокалу. Уже открыты хореографическая студия и творческие мастерские для раскрытия потенциала всех желающих, работает театральная студия «Театр без границ», где проходят занятия по актерскому мастерству, сценической речи, дается возможность участвовать в постановках.

Кроме творческих занятий на базе нового центра «Октябрьский» планируют проводить заседания общественных организаций, благотворительные акции и праздники.

Центр располагается по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 95б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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