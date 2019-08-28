В Туле появился новый центр творчества «Октябрьский»
Это уже седьмой центр творчества в Туле. Новое культурное учреждение дает возможность заниматься всем желающим, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.
На базе МАУК «Культурно-досуговая система» будут проходить занятия для детей и взрослых по ИЗО, батику и росписи ткани, а также вокалу. Уже открыты хореографическая студия и творческие мастерские для раскрытия потенциала всех желающих, работает театральная студия «Театр без границ», где проходят занятия по актерскому мастерству, сценической речи, дается возможность участвовать в постановках.
Кроме творческих занятий на базе нового центра «Октябрьский» планируют проводить заседания общественных организаций, благотворительные акции и праздники.
Центр располагается по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 95б.
ИСТОЧНИК KP.RU