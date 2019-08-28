2019-08-28T09:58:31+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник минздрава Тульской области получил пять лет колонии за взятку

Мужчина обещал супругам-предпринимателям покровительство
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врио директора Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения признан виновным в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, мужчина договорился с супругами-предпринимателями о покровительстве. За ежемесячное перечисление денег руководителю центра они должны были получить преимущество при заключении госконтрактов по поставке в учреждения здравоохранения региона медицинских изделий, комплектующих к ним и расходных материалов. Так экс-работник минздрава получил от предпринимателя 185 000 рублей.

На этапе предварительного расследования уголовного дела мужчину заключили под домашний арест. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит заплатить штраф в размере 925 000 рублей с лишением права занимать государственные должности.

Напомним, ранее предприниматель получил 4 года лишения свободы со штрафом в 370 000 рублей. На 1 год 6 месяцев суд лишил его права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24