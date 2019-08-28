В Туле продолжает работать «Газон»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-28T09:51:53+03:00

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Молодежное пространство «Газон»продолжает свою работу на Казанской набережной г. Тулы. 28 августа будет работать 7 площадок для культурного отдыха туляков.

Представляем афишу мероприятий на сегодня, 28 августа:

СЦЕНА

17.00 - Модельное агентство Linda

19.00- Рок-группа ORANGE KEEP.

Группа была образована в начале лета 2017 года в Туле тремя музыкантами, имеющими за своими плечами огромный опыт игры в других группах (План 9, Радио Точка, JackPot, ПиТТ, Теория Стихий, Эгрегор, "Продолжаем?!" и т.д.). Название - в переводе с английского как "апельсиносодержащий" ("в оранжевых тонах", "наполненный оранжевым настроением"), что полностью оправдывается лирическими, романтическими и позитивными текстами... Жанровая стилистика группы определяется как Orange Rock, Energy Rock (гремучая смесь стилей поп-панк, альтернативный рок, пауэр-поп и т.д.).

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Беседка «Скобочки»

16.30-17.30 «Языковая среда» на Газоне: английский язык от центра «Banana School»

Тема: «Сommunicative skills».

18:30-19:30 Тренинг от Ивана Зиновьева, тренера по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

Тема: «Как говорить без остановки, не думая, но всегда в тему».

СПОРТИВНЫЙ БЛОК

Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки»

10.00 – Стретчинг от Елизаветы из академии фитнеса

16.00 - 21.00 - Стационарная площадка с инвентарем.

19.00 - Скринник Алена из фитнес - клуба Тулгу - Зумба

ИГРОТЕКА

Беседка «Пончик»

16:00 – 21:00 - Настольные игры и напольные игры

18:00 – 20:00 – Командная интеллектуальная игра "Ребус - ланч"

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МАСТЕР-КЛАССЫ

16:00-17:00 Арт-студия «Палитра» - мастер-класс «Скетчинг».

Требуется регистрация.

ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК

18.00 – экскурсия «Военно-патриотический комплекс «Рубеж обороны»

И. В. Болдин, А. Н. Ермаков, А. П. Горшков, Г.А. Агеев, Г.М.Волнянский ... Имена тех, кто отстоял Тулу в 1941 г. Их должен знать каждый туляк. Интерактивная экскурсия "Рубеж обороны" посвящена дням героической обороны нашего города, людям, с оружием в руках не позволившим фашистам захватить Тулу и прорваться к Москве. Противотанковый ров, окопы, землянки, образцы оружия, работа поисковиков на местах боев - все это 28 августа в военно-историческом комплексе "Рубеж обороны" в рамках работы экскурсионной службы молодежного пространства "ГАЗОН" совместно с нашим партнером - Общественной организацией "Тульский Искатель".

Сбор группы в 17.50 у инфоцентра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.

На экскурсии требуется предварительная запись в меню группы

ТУРИСТСКАЯ ПЛОЩАДКА

16.00 – 20.00 - Фотозона.

16.00 – 20.00 - Навесная переправа.

РАБОТА КИНОТЕАТРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Амфитеатр Казанской набережной

21.00 - «Солдатик»

Внимание!!! При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU