В Туле продолжает работать «Газон»
Молодежное пространство «Газон»продолжает свою работу на Казанской набережной г. Тулы. 28 августа будет работать 7 площадок для культурного отдыха туляков.
Представляем афишу мероприятий на сегодня, 28 августа:
СЦЕНА
17.00 - Модельное агентство Linda
19.00- Рок-группа ORANGE KEEP.
Группа была образована в начале лета 2017 года в Туле тремя музыкантами, имеющими за своими плечами огромный опыт игры в других группах (План 9, Радио Точка, JackPot, ПиТТ, Теория Стихий, Эгрегор, "Продолжаем?!" и т.д.). Название - в переводе с английского как "апельсиносодержащий" ("в оранжевых тонах", "наполненный оранжевым настроением"), что полностью оправдывается лирическими, романтическими и позитивными текстами... Жанровая стилистика группы определяется как Orange Rock, Energy Rock (гремучая смесь стилей поп-панк, альтернативный рок, пауэр-поп и т.д.).
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Беседка «Скобочки»
16.30-17.30 «Языковая среда» на Газоне: английский язык от центра «Banana School»
Тема: «Сommunicative skills».
18:30-19:30 Тренинг от Ивана Зиновьева, тренера по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.
Тема: «Как говорить без остановки, не думая, но всегда в тему».
СПОРТИВНЫЙ БЛОК
Спортивные локации Казанской набережной. Район футбольной «коробки»
10.00 – Стретчинг от Елизаветы из академии фитнеса
16.00 - 21.00 - Стационарная площадка с инвентарем.
19.00 - Скринник Алена из фитнес - клуба Тулгу - Зумба
ИГРОТЕКА
Беседка «Пончик»
16:00 – 21:00 - Настольные игры и напольные игры
18:00 – 20:00 – Командная интеллектуальная игра "Ребус - ланч"
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МАСТЕР-КЛАССЫ
16:00-17:00 Арт-студия «Палитра» - мастер-класс «Скетчинг».
Требуется регистрация.
ЭКСКУРСИОННЫЙ БЛОК
18.00 – экскурсия «Военно-патриотический комплекс «Рубеж обороны»
И. В. Болдин, А. Н. Ермаков, А. П. Горшков, Г.А. Агеев, Г.М.Волнянский ... Имена тех, кто отстоял Тулу в 1941 г. Их должен знать каждый туляк. Интерактивная экскурсия "Рубеж обороны" посвящена дням героической обороны нашего города, людям, с оружием в руках не позволившим фашистам захватить Тулу и прорваться к Москве. Противотанковый ров, окопы, землянки, образцы оружия, работа поисковиков на местах боев - все это 28 августа в военно-историческом комплексе "Рубеж обороны" в рамках работы экскурсионной службы молодежного пространства "ГАЗОН" совместно с нашим партнером - Общественной организацией "Тульский Искатель".
Сбор группы в 17.50 у инфоцентра молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной.
На экскурсии требуется предварительная запись в меню группы
ТУРИСТСКАЯ ПЛОЩАДКА
16.00 – 20.00 - Фотозона.
16.00 – 20.00 - Навесная переправа.
РАБОТА КИНОТЕАТРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Амфитеатр Казанской набережной
21.00 - «Солдатик»
Внимание!!! При неблагоприятных погодных условиях возможны изменения в расписании работы площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU