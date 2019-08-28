2019-08-28T09:40:28+03:00
Спорт

Открыта продажа билетов на матч тульского «Арсенал» и московского «ЦСКА»

Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» - «ЦСКА», который пройдет 1 сентября. Эта встреча будет 8-ым туром чемпионата России по футболу.

Билеты на матч можно приобрести в кассах Центрального стадиона.

26 - 31 августа: с 14:00 до 19:00

1 сентября: с 9:00 до 17:45

Также с 27 августа действует продажа билетов онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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