Открыта продажа билетов на матч тульского «Арсенал» и московского «ЦСКА»
Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн
Фото: ФК "Арсенал"
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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» - «ЦСКА», который пройдет 1 сентября. Эта встреча будет 8-ым туром чемпионата России по футболу.
Билеты на матч можно приобрести в кассах Центрального стадиона.
26 - 31 августа: с 14:00 до 19:00
1 сентября: с 9:00 до 17:45
Также с 27 августа действует продажа билетов онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU