2019-08-28T09:14:00+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Б. Жабровых пожарные спасли бабушку из горящей квартиры

Пожилая женщина находилась на балконе
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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26 августа в Туле на ул. Б. Жабровых загорелась квартира на шестом этаже. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:15. На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

На балконе горящей квартиры сотрудники МЧС обнаружили бабушку. Ее вывели на улицу с использованием дыхательного аппарата. Остальные подразделения эвакуировали людей с верхних этажей. Одновременно тушили горящую квартиру.

В результате пожара сотрудники ведомства спасли 29 человек. Их вывели по лестничным маршам.

В результате пожара квартира выгорела частично, распространение пламени удалось не допустить, несмотря на высокую пожарную нагрузку. Избежать жертв удалось, благодаря своевременному сообщению очевидцев в службу спасения и оперативным действиям спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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