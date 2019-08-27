2019-08-27T16:51:25+03:00
Общество

В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать 7 сентября с 21.00 до 23.00
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта. Меру введут 7 сентября с 21.00 до 23.00.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В 22.00 празднование 873-й годовщины со дня основания Тулы завершится фейерверками на площади Ленина, в поселениях Ленинского района и на набережных реки Упы, где помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле ограничат сквозной проезд по пр. Тимирязева
Что ждет туляков на День города 7 сентября
Туляк осужден за убийство сестры
Тульские юнармейцы полетают на дельталетах
Жительница Тульской области отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя
В Туле арестовали цыгана, продававшего через интернет несуществующий автомобиль
В Тульской области задержали дачного вора
Тулячка оставила без присмотра сумку и лишилась денег и мобильника
ДТП на трассе под Тулой: одного из водителей увезли на скорой с места аварии
Опасные грибы: в 2019 году в Тульской области 3 человека заразились ботулизмом
В среду, 28 августа, в южной части Тулы будет пониженное давление воды
В Туле с 9 этажа выпала женщина и разбилась насмерть
В Туле на улице Братьев Жабровых полыхала квартира
Водителей тульских трамваев проинструктировали как оказывать помощь маломобильным пассажирам
Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением насчет матча с «Оренбургом»
Туляк завоевал бронзу по рукопашному бою
Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Туляк, находясь в алкогольном опьянении, на чужой машине сбил насмерть двух человек