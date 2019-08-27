В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта
Ограничение будет действовать 7 сентября с 21.00 до 23.00
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта. Меру введут 7 сентября с 21.00 до 23.00.
Фото: Алексей ФОКИН
В 22.00 празднование 873-й годовщины со дня основания Тулы завершится фейерверками на площади Ленина, в поселениях Ленинского района и на набережных реки Упы, где помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU