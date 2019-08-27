Что ждет туляков на День города 7 сентября

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-27T16:30:44+03:00

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В рамках подготовки ко Дню города по Туле будут развешены праздничные плакаты и банеры, которые несколько дней будут украшать областной центр.

В самом мероприятии будут задействованы несколько площадок: кремль, Казанская набережная, площадь Ленина, проспект Ленина и Пролетарская набережная.

На Дне города для жителей и гостей Тулы будут работать 8 точек общепита. Туляки смогут продегустировать фирменные блюда одних из лучших ресторанов города. 7 сентября таким блюдом дня станет — картофель: запеченый, картофель с мясом, а также выпечка из картофеля и др.

Также будет организовано большое чаепитие, которое пройдет на площадке возле колледжа им. Демидова.

А в торговых рядах у гостей праздника будет возможность отведать необычный кофе по-тульски.

Отметим, что в преддверии водного шоу особенно подготовят и прочистят русло реки Упы. Флайбордисты из разных городов удивят туляков виртуозными трюками на «летающих досках». Это у же не первое выступление спортсменов в нашем городе. На этот раз территория для выступлений у них будет значительно больше, а значит и представление обещает быть гораздо масштабнее предыдущего.

Также напомним тулякам, что в день праздника, в соответствии с действующим законодательством, будет ограничена продажа алкоголя в радиусе 1 км от места проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU