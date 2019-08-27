2019-08-27T15:53:08+03:00
Происшествия

Туляк осужден за убийство сестры

42-летний житель Новомосковска осужден по двум статьям уголовного кодекса
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В г. Новомосковске Тульской области осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей сестрой в квартире одного из домов по ул. Победы. Позже между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина, взяв обрез и зарядив его двумя патронами, снаряженными дробью, выстрелил в шею и грудную клетку своей сестры. Смерть потерпевшей наступила на месте.

Также в ходе предварительного расследования было установлено, что осужденный приобрел и хранил у себя дома, рамку и затвор пистолета «ТТ», обрез ружья и патроны к нему. Все эти предметы были обнаружены и изъяты следователем в ходе осмотра места преступления.

Суд вынес мужчине обвинительный приговор, предусмотренный статьями УК РФ «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Убийство». Ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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