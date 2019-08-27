СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-27T15:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Тульские юнармейцы полетают на дельталетах. На аэродроме Мясново для них пройдет занятие по теоретической и практической подготовке к полетам на моторном летательном аппарате.

Совершить учебно-ознакомительный полет с инструктором ребята смогут только после того, как им расскажут о конструкции дельталета и основных принципах управления. Всего в мероприятии примут участие 10 юнармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU