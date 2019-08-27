2019-08-27T15:11:00+03:00
Общество

Тульские юнармейцы полетают на дельталетах

В мероприятии примут участие десять ребят
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской областиФото: Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области
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Тульские юнармейцы полетают на дельталетах. На аэродроме Мясново для них пройдет занятие по теоретической и практической подготовке к полетам на моторном летательном аппарате.

Совершить учебно-ознакомительный полет с инструктором ребята смогут только после того, как им расскажут о конструкции дельталета и основных принципах управления. Всего в мероприятии примут участие 10 юнармейцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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