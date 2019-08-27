Жительница Тульской области отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-27T14:21:33+03:00

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В Каменском районе 29-летняя женщина признана виновной в убийстве.

У себя дома в с. Архангельское она выпивала с сожителем. В ходе застолья мужчина оскорбил подругу, началась перепалка.

После этого женщина вооружилась кухонным ножом. Она несколько раз ударила сожителя им в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных травм.

Женщину задержали сразу после совершения преступления и доставили в следственный отдел.

Суд назначил женщине 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU