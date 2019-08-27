2019-08-27T12:39:24+03:00
Происшествия

В Туле арестовали цыгана, продававшего через интернет несуществующий автомобиль

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела
Мария ВЛАСОВА
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В Туле арестовали 26-летнего безработного представителя цыганского этноса. Через интернет мужчина продавал несуществующий автомобиль. Злоумышленник выкладывал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже машины.

Заинтересованным в покупке людям, она предлагал перевести ему предоплату. После этого переставал выходить на связь с потенциальным покупателем.

Полицейские установили более 5 эпизодов мошенничества. В различных случаях размер предоплаты, по предварительным данным, мог составлять от 10 до 40 тысяч рублей.

Как правило, жертвами преступлений становились жители других регионов. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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