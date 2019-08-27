В Тульской области задержали дачного вора

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-27T12:24:20+03:00

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В Заокском районе полицейские задержали дачного вора. По предварительным данным, злоумышленник проникал в чужие дома, повреждая окна. В качестве наживы он выбирал те вещи, которые можно легко унести и позже продать.

37-летний безработный ранее судимый житель района причастен, как минимум, к одной краже. Нанесенный ущерб составил 2 800 рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU