Тулячка оставила без присмотра сумку и лишилась денег и мобильника

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-27T12:12:05+03:00

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27-летняя жительница поселка Косая Гора на улице на непродолжительное время оставила без внимания свою сумку. По предварительным данным, этим воспользовались злоумышленники. Девушка лишилась сумки, а также находившихся в ней мобильного телефона и банковской карты. С последней потом списали более 3 тысяч рублей.

Полицейские задержали двух местных жителей, предположительно, причастных к краже. Их причастность доказывали в том числе записи с камер видеонаблюдения. В дальнейшая проверка подтвердила эту версию. Подозреваемые признались в содеянном. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU