ДТП на трассе под Тулой: одного из водителей увезли на скорой с места аварии
Происшествие случилось 26 августа
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
Происшествие случилось накануне, 26 августа около 16:00. В Ефремове по трассе М-4 на автомобиле «ВАЗ 210740» передвигался 67-летний мужчина. В определенный момент он не уступил дорогу движущемуся по главной автомобилю «Шкода Рапид». В результате чего транспортные средства столкнулись. От удара «ВАЗу» «оторвало» перед, осколки от автомобилей разлетелись по проезжей части.
В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», с места происшествия его госпитализировали с различными травмами. Кроме того, пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Рапид», которой оказали медпомощь на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU