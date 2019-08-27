ДТП на трассе под Тулой: одного из водителей увезли на скорой с места аварии

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-27T11:31:00+03:00

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Происшествие случилось накануне, 26 августа около 16:00. В Ефремове по трассе М-4 на автомобиле «ВАЗ 210740» передвигался 67-летний мужчина. В определенный момент он не уступил дорогу движущемуся по главной автомобилю «Шкода Рапид». В результате чего транспортные средства столкнулись. От удара «ВАЗу» «оторвало» перед, осколки от автомобилей разлетелись по проезжей части.

В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», с места происшествия его госпитализировали с различными травмами. Кроме того, пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Рапид», которой оказали медпомощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU