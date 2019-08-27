2019-08-27T11:31:00+03:00
Происшествия

ДТП на трассе под Тулой: одного из водителей увезли на скорой с места аварии

Происшествие случилось 26 августа
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

Происшествие случилось накануне, 26 августа около 16:00. В Ефремове по трассе М-4 на автомобиле «ВАЗ 210740» передвигался 67-летний мужчина. В определенный момент он не уступил дорогу движущемуся по главной автомобилю «Шкода Рапид». В результате чего транспортные средства столкнулись. От удара «ВАЗу» «оторвало» перед, осколки от автомобилей разлетелись по проезжей части.

В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», с места происшествия его госпитализировали с различными травмами. Кроме того, пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Рапид», которой оказали медпомощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле ограничат сквозной проезд по пр. Тимирязева
В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта
Что ждет туляков на День города 7 сентября
Туляк осужден за убийство сестры
Тульские юнармейцы полетают на дельталетах
Жительница Тульской области отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя
В Туле арестовали цыгана, продававшего через интернет несуществующий автомобиль
В Тульской области задержали дачного вора
Тулячка оставила без присмотра сумку и лишилась денег и мобильника
Опасные грибы: в 2019 году в Тульской области 3 человека заразились ботулизмом
В среду, 28 августа, в южной части Тулы будет пониженное давление воды
В Туле с 9 этажа выпала женщина и разбилась насмерть
В Туле на улице Братьев Жабровых полыхала квартира
Водителей тульских трамваев проинструктировали как оказывать помощь маломобильным пассажирам
Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением насчет матча с «Оренбургом»
Туляк завоевал бронзу по рукопашному бою
Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Туляк, находясь в алкогольном опьянении, на чужой машине сбил насмерть двух человек