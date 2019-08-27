2019-08-27T11:11:19+03:00
Общество

Опасные грибы: в 2019 году в Тульской области 3 человека заразились ботулизмом

Специалисты напоминают тулякам о мерах профилактики отравления грибами
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

Тулякам напоминают о мерах профилактики отравления грибами и возможных последствиях. Так, за 2018-2019 гг. в Тульской области не зафиксировано случаев отравления грибами с летальным исходом. Однако, в июне 2019 года в Ефремовском и Новомосковском районах грибами отравились 4 человека. В всех случаях отравление произошло условно съедобными грибами - «толкачиками».

Специалисты напоминают тулякам о мерах профилактики отравлений грибами:

-детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания;

-не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам;

-блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;

-только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания;

Отметим, что смертельно опасное заболевание, как ботулизм, чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления. В 2018 году на территории региона зафиксировали 4 случая ботулизма, 2 из которых - со смертельным исходом. В 2019 году зарегистрировано 2 случая заболевания, пострадали 3 человека.

Грибы сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов. При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры не удается. Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.

Таким образом, в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле ограничат сквозной проезд по пр. Тимирязева
В Туле на время проведения фейерверков в честь Дня города ограничат движение транспорта
Что ждет туляков на День города 7 сентября
Туляк осужден за убийство сестры
Тульские юнармейцы полетают на дельталетах
Жительница Тульской области отправится в колонию на семь лет за убийство сожителя
В Туле арестовали цыгана, продававшего через интернет несуществующий автомобиль
В Тульской области задержали дачного вора
Тулячка оставила без присмотра сумку и лишилась денег и мобильника
ДТП на трассе под Тулой: одного из водителей увезли на скорой с места аварии
В среду, 28 августа, в южной части Тулы будет пониженное давление воды
В Туле с 9 этажа выпала женщина и разбилась насмерть
В Туле на улице Братьев Жабровых полыхала квартира
Водителей тульских трамваев проинструктировали как оказывать помощь маломобильным пассажирам
Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением насчет матча с «Оренбургом»
Туляк завоевал бронзу по рукопашному бою
Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Туляк, находясь в алкогольном опьянении, на чужой машине сбил насмерть двух человек