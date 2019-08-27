Опасные грибы: в 2019 году в Тульской области 3 человека заразились ботулизмом

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-27T11:11:19+03:00

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Тулякам напоминают о мерах профилактики отравления грибами и возможных последствиях. Так, за 2018-2019 гг. в Тульской области не зафиксировано случаев отравления грибами с летальным исходом. Однако, в июне 2019 года в Ефремовском и Новомосковском районах грибами отравились 4 человека. В всех случаях отравление произошло условно съедобными грибами - «толкачиками».

Специалисты напоминают тулякам о мерах профилактики отравлений грибами:

-детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания;

-не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам;

-блюда из грибов можно есть только абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;

-только безусловно съедобные грибы можно готовить без предварительного отваривания;

Отметим, что смертельно опасное заболевание, как ботулизм, чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления. В 2018 году на территории региона зафиксировали 4 случая ботулизма, 2 из которых - со смертельным исходом. В 2019 году зарегистрировано 2 случая заболевания, пострадали 3 человека.

Грибы сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов. При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры не удается. Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.

Таким образом, в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать.

ИСТОЧНИК KP.RU