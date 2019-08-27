В Туле с 9 этажа выпала женщина и разбилась насмерть

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-27T10:29:53+03:00

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26 августа около 20:00 в Туле на ул. Пролетарской произошло ЧП. Рядом с домом № 30-а было обнаружено тело женщины, упавшей с большой высоты. На вид погибшей было около 50 лет, сообщает Myslo.

По предварительной информации, женщина могла выпасть с балкона 9-го этажа.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они устанавливалиобстоятельства случившегося и личность погибшей. В момент трагедии в квартире погибшей находилась её пожилая мать-инвалид.

ИСТОЧНИК KP.RU