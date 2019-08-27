2019-08-27T10:30:33+03:00
Происшествия

В Туле на улице Братьев Жабровых полыхала квартира

Из огня спасатели вывели 29 человек
Юлия КУЗНЕЦОВА
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фото: материалы пресс-службфото: материалы пресс-служб
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В понедельник, 26 августа, в 20:15 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир по ул. Братьев Жабровых в Туле. К месту происшествия направили 6 единиц пожарной техники и 16 спасателей.

Огнеборцы начали тушить пожар в 20:19, окончательно ликвидировать очаг возгорания удалось только в 20:48. Из задымленного дома по лестничному маршу удалось спасти 29 человек. Пострадавших нет.

В результате происшествия полыхающая квартира выгорела по всей площади, одна из комнат полностью выгорела. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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