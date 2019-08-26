Водителей тульских трамваев проинструктировали как оказывать помощь маломобильным пассажирам
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Водителей МКП «Тулгорэлектротранс проинструктировали, как оказывать помощь маломобильным пассажирам.
Водителям напомнили о необходимости внимательного отношения к маломобильным пассажирам.
К ним относятся люди с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также мамы с детскими колясками и люди, пользующиеся инвалидными креслами.
После теоретической части семинара участникам продемонстрировали процесс открытия/закрытия аппарели, и посадка/высадка маломобильных пассажиров.
Кроме того были даны рекомендации по тщательному осмотру транспорта перед выходом на маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU