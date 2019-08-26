2019-08-26T17:56:28+03:00
Общество

Водителей тульских трамваев проинструктировали как оказывать помощь маломобильным пассажирам

Поделиться:
Изменить размер текста:

Водителей МКП «Тулгорэлектротранс проинструктировали, как оказывать помощь маломобильным пассажирам.

Водителям напомнили о необходимости внимательного отношения к маломобильным пассажирам.

К ним относятся люди с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также мамы с детскими колясками и люди, пользующиеся инвалидными креслами.

После теоретической части семинара участникам продемонстрировали процесс открытия/закрытия аппарели, и посадка/высадка маломобильных пассажиров.

Кроме того были даны рекомендации по тщательному осмотру транспорта перед выходом на маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением насчет матча с «Оренбургом»
Туляк завоевал бронзу по рукопашному бою
Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Туляк, находясь в алкогольном опьянении, на чужой машине сбил насмерть двух человек
В Туле меняют тепловые сети на ул. Приупской, Металлургов, Вильямса
На трассе Калуга - Тула перевернулась и сгорела фура с топливом
В Тульской области 16-летний мотоциклист без прав столкнулся с легковушкой
В Тульской области столкнулись «Опель» и «Лада»: пострадала семилетняя девочка
На трассе в Тульской области водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП
В Туле после падения в автобусе восьмилетнюю девочку госпитализировали
Туляк поцарапал машину и сломал боковые зеркала машины бывшей
В Туле 11 фасадов многоквартирных домов разрисовали граффити
Лже-сотрудница банка лишила 37 тысяч рублей жительницу Тульской области
27 августа на нескольких улицах Тулы не будет холодной воды
Двое жителей Тульской области стащили из хлебной палатки продукты и деньги
В Тульской области в исправительной колонии №1 освятили купола для семиглавой церкви
В Туле состоялась «Ночь кино»
В Тульской области парень ради забавы поджигал содержимое мусорных контейнеров
Инвалиду из Тульской области воры вернули краденые документы и банковские карты
Житель Тульской области отправится в колонию на девять лет за убийство подруги из обреза
В Туле насмерть сбили пешехода
В Тульской области «Лада» врезалась в стоящий на обочине грузовик
В Тульской области произошло массовое ДТП
В Тульском заречье прошел субботник