2019-08-26T17:56:41+03:00
Спорт

Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением насчет матча с «Оренбургом»

«Матч получился для болельщиков, а вот для тренеров — не очень»
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ФК "Арсенал"Фото: ФК "Арсенал"
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением насчет победы тульского ФК над «Оренбургом». Соперника Черевченко оценивает как «крепкую, боевую и высокую» команду. По всем ожиданиям тренера, матч должен был быть сложным.

Игру тренер называет «обоюдоострой», особенно второй тайм. «Матч получился для болельщиков, а вот для тренеров — не очень. Счет все-таки скользкий. Могло качнуться в любую сторону», - говорит Черевченко.

На сегодняшний момент «Арсенал» прошел 7 туров РПЛ и набрал 13 очков, благодаря которым команда занимает 7 место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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