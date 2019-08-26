Туляк завоевал бронзу по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-26T17:43:58+03:00

Первенство мира по рукопашному бою проходило в городе Алматы (Казахстан)

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Туляк Егор Сенашкин завоевал бронзу по рукопашному бою. Воспитанник спортивной школы «Металлург» стал призером первенства в весовой категории 60 кг.

Первенство мира по рукопашному бою проходило с 22 по 25 августа в городе Алматы (Казахстан). Медали разыгрывали среди юношей и девушек 14-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года.

ИСТОЧНИК KP.RU