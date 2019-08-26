СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-26T17:36:04+03:00

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Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна при текущей средней урожайности 36,4 ц/га. Такие данные приводятся по состоянию на 26 августа.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 416,8 тыс. гектаров или 7 % к посевной площади.

Хозяйства Тульской области собрали более 66 тыс. тонн картофеля и более 9 тыс. тонн овощей.

Одновременно ведется уборка масличных и технических культур.

ИСТОЧНИК KP.RU