Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Одновременно ведется уборка масличных и технических культур
Фото: Алексей ФОКИН
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Тульские аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерна при текущей средней урожайности 36,4 ц/га. Такие данные приводятся по состоянию на 26 августа.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 416,8 тыс. гектаров или 7 % к посевной площади.
Хозяйства Тульской области собрали более 66 тыс. тонн картофеля и более 9 тыс. тонн овощей.
Одновременно ведется уборка масличных и технических культур.
ИСТОЧНИК KP.RU