Туляк, находясь в алкогольном опьянении, на чужой машине сбил насмерть двух человек

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-26T17:22:47+03:00

Его ждет почти девять лет колонии строгого режима

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34-летний житель Киреевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на чужой машине сбил насмерть двух человек. Еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

Решением суда мужчине был вынесен приговор по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения».

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением права на управление автомобилем на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU