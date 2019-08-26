В Туле меняют тепловые сети на ул. Приупской, Металлургов, Вильямса
Город готовится к новому отопительному сезону
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В Туле меняют тепловые сети больших диаметров (от 630 мм до 159 мм) на ул. Приупской, Металлургов, Вильямса.
Их уже заменили на ул. Октябрьская, Металлургов, М. Горького, Халтурина, Курковая, Ленина, в пер. Шевченко.
Обновили участки сетей теплоснабжения в поселке Плеханово общей протяженностью 1,1 км. Провели работы по замене ветхих тепловых сетей в пос. Ленинский - 1 общей протяженностью 812 п.м.
ИСТОЧНИК KP.RU