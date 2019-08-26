2019-08-26T16:11:06+03:00
Происшествия

На трассе Калуга - Тула перевернулась и сгорела фура с топливом

В ДТП никто не пострадал [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской областиФото: ГУ МЧС России по Калужской области
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Утром 26 августа на 39 км дороги Р-132 в в Ферзиковском районе Калужской области опрокинулась фура. Затем большегруз загорелся. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Загорелась цистерна с горючим.Видео: ЧП Новомосковск

ИСТОЧНИК KP.RU

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