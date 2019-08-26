На трассе Калуга - Тула перевернулась и сгорела фура с топливом
В ДТП никто не пострадал [видео]
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
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Утром 26 августа на 39 км дороги Р-132 в в Ферзиковском районе Калужской области опрокинулась фура. Затем большегруз загорелся. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
Загорелась цистерна с горючим.Видео: ЧП Новомосковск
ИСТОЧНИК KP.RU