На трассе Калуга - Тула перевернулась и сгорела фура с топливом

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-26T16:11:06+03:00

В ДТП никто не пострадал [видео]

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Утром 26 августа на 39 км дороги Р-132 в в Ферзиковском районе Калужской области опрокинулась фура. Затем большегруз загорелся. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/728157" frameborder="0"></iframe> Загорелась цистерна с горючим.Видео: ЧП Новомосковск

ИСТОЧНИК KP.RU